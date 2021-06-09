Son dakika haberleri | ECOWAS heyeti, Mali Cumhurbaşkanı Goita ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | ECOWAS heyeti, Mali Cumhurbaşkanı Goita ile görüştü

Son dakika haberleri | ECOWAS heyeti, Mali Cumhurbaşkanı Goita ile görüştü
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına arabuluculuk faaliyetlerinde bulunan eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, 24 Mayıs'taki darbenin ardından Cumhurbaşkanı Assimi Goita ile bir araya geldi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına arabuluculuk faaliyetlerinde bulunan eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, 24 Mayıs'taki darbenin ardından Cumhurbaşkanı Assimi Goita ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bamako'da yapılan görüşmede, geçiş sürecinin seyri ve kapsayıcı bir geçiş hükümetinin kurulmasına ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi.

Mali'de darbenin arkasındaki isim olan Goita'nın 7 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı yemin töreni sonrasında beraberindeki heyetle ülkeye gelen Jonathan, 2 gün boyunca ECOWAS'ın sivil geçiş sürecine ilişkin tavsiyelerini aktaracak.

ECOWAS, 30 Mayıs'ta Gana'da düzenlediği olağanüstü zirvede, Goita'dan sivil bir başbakan ataması talebinde bulunmuştu.

Darbeden önce Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinde bulunan Goita, 24 Mayıs'taki darbeyle kendini cumhurbaşkanı ilan etmiş, 7 Haziran'da yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Goita'nın Başbakanlık makamına, 18 Ağustos 2020'deki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için eylemler yapan M5-RFP isimli muhalefet platformunun öne çıkan isimlerinden Chogeul Maiga'yı getirmesi de ECOWAS tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

Gana'da 19 Haziran'da tekrar bir araya gelecek ECOWAS'ın ana talepleri arasında ev hapsinde tutulan eski Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin serbest bırakılması yer alıyor.

İkinci darbeden önce 22 Şubat 2022'de yapılacağı duyurulan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin belirlenen tarihte düzenlenip düzenlenmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Goita, 24 Mayıs'ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Ndaw ve Başbakan Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, akabinde kendisini cumhurbaşkanı ilan ederken, Ndaw ve Ouane ise 27 Mayıs'a kadar bir önceki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Keita'nın da tutulduğu Kati kışlasında alıkonulmuştu.

Ndaw ve Ouane, 27 Mayıs'tan bu yana hala ev hapsinde tutuluyor.

Uluslararası toplumdan yaptırım

Mali'nin üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar 9 ay içinde yaşanan ikinci darbenin akabinde bu ülkeye yaptırım uygulama kararı almıştı.

ECOWAS ile Afrika Birliği ve Uluslararası Frankofoni Örgütü, Mali'nin üyeliğini askıya almıştı.

Fransa da Mali ile yürüttüğü ortak askeri operasyonları askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: 'Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor'
Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Kırgızistan, Türkiye'nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor"
Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onayladı
Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onayladı
Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onayladı.
Arnavutluk Meclisi, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın görevden alınmasına yönelik talebi onayladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Tan Taşçı Atilla Taş Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | ECOWAS heyeti, Mali Cumhurbaşkanı Goita ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 19:35:42. #1.15#

title