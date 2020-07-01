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Son dakika haberleri! ECB Başkanı Lagarde: "Küresel ekonomide toparlanma inişli çıkışlı olabilir"

Son dakika haberleri: Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomide toparlanmanın inişli çıkışlı olabileceğini söyledi.

Son dakika haberleri! ECB Başkanı Lagarde:
01.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:29

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomide toparlanmanın inişli çıkışlı olabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler toplantısı için hazırlanan video mesajında konuşan ECB Başkanı Lagarde, "Ekonomide kötü geride kaldı. Fakat daha en zoru ise henüz gelmedi." dedi.

Lagarde, küresel ekonomide salgının şoklarının belirleyici olacağını, toparlanmanın belirsiz ve eşit olmayan bir şekilde, inişli çıkışlı gerçekleşebileceğine işaret etti.

Küresel ekonomideki değişimin işsizliğin ve eşitsizliğin artmasına neden olacağını belirten Lagarde, hassas durumda olan insanların zor durumda kalabileceğini söyledi.

ECB Başkanı Lagarde, "Eğer yeşil ve sürdürülebilir kalkınmayı her şeyin önüne koymazsak ve dayanışmayı temel prensip olarak benimsemezsek, tuhaf ve hoş olmayan ikaza maruz kalabiliriz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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