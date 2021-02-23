Son dakika haberleri: E3 ülkeleri, İran'ı nükleer anlaşmanın Ek Protokol'ünü askıya alma kararından vazgeçmeye çağırdı

Son dakika gündem haberi: E3 olarak adlandırılan Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerine özel denetim izinleri verdiği Ek Protokol'ü askıya alma kararından vazgeçmeye çağırdı.

E3 olarak adlandırılan Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerine özel denetim izinleri verdiği Ek Protokol'ü askıya alma kararından vazgeçmeye çağırdı.

Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ortak açıklamasında, İran'ın nükleer tesislerinde ani denetimlere imkan veren Ek Protokol'ü askıya almasından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

İran'ın adımının, Tahran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı kapsamındaki taahhütlerinin bir başka ihlali olduğu ve UAEA'nın güvenlik önlemlerinin gözetimini önemli ölçüde azaltacağı ifade edildi.

Bunun aynı zamanda UAEA'nın İran'ın nükleer programı ve ilgili faaliyetlerini izleme ve doğrulama yeteneğini de kısıtlayacağı belirtilen metinde, "İran'ı şeffaflığı azaltan tüm önlemleri durdurmaya ve tersine çevirmeye, UAEA ile tam ve zamanlamaya uygun olarak işbirliği yapmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Grubunun hedefinin, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı korumak ve İran ile ABD'nin plan kapsamındaki taahhütlerine tam olarak uymasını sağlayacak bir çözüme ulaşılması amacıyla yapılan diplomatik çabaları desteklemek olduğu kaydedildi.

İran askıya aldı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garibabadi, bugün yaptığı açıklamada, "Yaptırımların Kaldırılması için Stratejik Eylem Planı yasası kapsamında UAEA'ya verilen tüm ek denetimler askıya alındı." demişti.

Garibabadi, "Bundan sonra Güvenlik Denetim Anlaşması'nın ötesinde herhangi bir yükümlülük yok. Nükleer tesislere de gerekli talimatlar verildi." ifadelerini kullanmıştı.

Ek Protokol, UAEA müfettişlerinin nükleer tesislerini istedikleri zaman aniden denetlemelerine izin veriyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen