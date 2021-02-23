Son dakika haberleri: E3 ülkeleri, İran'ı nükleer anlaşmanın Ek Protokol'ünü askıya alma kararından vazgeçmeye çağırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: E3 ülkeleri, İran'ı nükleer anlaşmanın Ek Protokol'ünü askıya alma kararından vazgeçmeye çağırdı

23.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:22
Son dakika haberleri: E3 ülkeleri, İran'ı nükleer anlaşmanın Ek Protokol'ünü askıya alma kararından vazgeçmeye çağırdı

Son dakika gündem haberi: E3 olarak adlandırılan Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerine özel denetim izinleri verdiği Ek Protokol'ü askıya alma kararından vazgeçmeye çağırdı.

E3 olarak adlandırılan Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerine özel denetim izinleri verdiği Ek Protokol'ü askıya alma kararından vazgeçmeye çağırdı.

Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ortak açıklamasında, İran'ın nükleer tesislerinde ani denetimlere imkan veren Ek Protokol'ü askıya almasından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

İran'ın adımının, Tahran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı kapsamındaki taahhütlerinin bir başka ihlali olduğu ve UAEA'nın güvenlik önlemlerinin gözetimini önemli ölçüde azaltacağı ifade edildi.

Bunun aynı zamanda UAEA'nın İran'ın nükleer programı ve ilgili faaliyetlerini izleme ve doğrulama yeteneğini de kısıtlayacağı belirtilen metinde, "İran'ı şeffaflığı azaltan tüm önlemleri durdurmaya ve tersine çevirmeye, UAEA ile tam ve zamanlamaya uygun olarak işbirliği yapmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Grubunun hedefinin, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı korumak ve İran ile ABD'nin plan kapsamındaki taahhütlerine tam olarak uymasını sağlayacak bir çözüme ulaşılması amacıyla yapılan diplomatik çabaları desteklemek olduğu kaydedildi.

İran askıya aldı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garibabadi, bugün yaptığı açıklamada, "Yaptırımların Kaldırılması için Stratejik Eylem Planı yasası kapsamında UAEA'ya verilen tüm ek denetimler askıya alındı." demişti.

Garibabadi, "Bundan sonra Güvenlik Denetim Anlaşması'nın ötesinde herhangi bir yükümlülük yok. Nükleer tesislere de gerekli talimatlar verildi." ifadelerini kullanmıştı.

Ek Protokol, UAEA müfettişlerinin nükleer tesislerini istedikleri zaman aniden denetlemelerine izin veriyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Onur Akay Türkan Şoray Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Arda Turan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Mart Manisa İntihar Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: E3 ülkeleri, İran'ı nükleer anlaşmanın Ek Protokol'ünü askıya alma kararından vazgeçmeye çağırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 20:31:39. #1.16#
title