Son dakika haberleri: e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi
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Son dakika haberleri: e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi

14.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:11
Son dakika haberleri: e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi.

Vatandaşlar, uygulamaya eklenen "Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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