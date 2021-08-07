Son dakika haberleri! Düzceli gönüllüler Çine'de yangınla mücadele devam ediyor
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Son dakika haberleri! Düzceli gönüllüler Çine'de yangınla mücadele devam ediyor

Son dakika haberleri! Düzceli gönüllüler Çine'de yangınla mücadele devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları ile mücadele devam ederken, Düzce'den Aydın'a giden gönüllüler yangın bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları ile mücadele devam ederken, Düzce'den Aydın'a giden gönüllüler yangın bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan orman yangınları ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Bir çok yangın söndürülürken, bölgelere binlerce gönüllü gitti. Düzce'de de bölgeye giden Kızılay gönüllüleri Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Sarıköy mevkiinde çalışmalarına devam ediyor. Yangın söndürme ekiplerine destek veren Düzceliler, bölgede su, yemek, içecek, kürek, tırmık, yanmaz elbise, eldiven, ayakkabı ihtiyaçlarının da dağıtımını üstleniyor. Ayrıca, yangınların büyümesi ile bölge halkının da tahliye işlemlerine destek veren ekipler canla bölgede çalışmalarını sürdürüyor. - DÜZCE

Son dakika haberleri! Düzceli gönüllüler Çine'de yangınla mücadele devam ediyor
Son dakika haberleri! Düzceli gönüllüler Çine'de yangınla mücadele devam ediyor
Son dakika haberleri! Düzceli gönüllüler Çine'de yangınla mücadele devam ediyor
Son dakika haberleri! Düzceli gönüllüler Çine'de yangınla mücadele devam ediyor
Son dakika haberleri! Düzceli gönüllüler Çine'de yangınla mücadele devam ediyor
Son dakika haberleri! Düzceli gönüllüler Çine'de yangınla mücadele devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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