Son dakika haberleri | Düzce Üniversitesi, psikoloji bölümüne ilk defa öğrenci kabul edecek

Gelen son dakika haberlerine göre Düzce Üniversitesinin (DÜ), 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'ne ilk kez öğrenci alacağı bildirildi.

Düzce Üniversitesinin (DÜ), 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'ne ilk kez öğrenci alacağı bildirildi.

Yazılı açıklamasında bölüm hakkında bilgi veren DÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yaşın Tekizoğlu, üniversitenin genç ve dinamik kadrosuyla öğrencilerini beklediğini söyledi.

Bölümü tercih edecek öğrencilerin, uygulama alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip öğretim üyelerinden eğitim alacağını vurgulayan Tekizoğlu, "Ayrıca, eğitim sürecinde Psikoloji Laboratuvarı'nın varlığı oldukça önemlidir. Dolayısıyla bölümümüz bünyesinde halihazırda bir laboratuvarın olması, öğrencilerimiz için önemli avantajdır. Böylece, öğrencilerimiz Psikoloji biliminin teorik bilgilerini edinmelerinin yanı sıra deneysel çalışmalar ve alan uygulamaları konusunda deneyim kazanarak mezun olacaklardır." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilere staj imkanı sağlanacak"

Tekizoğlu, müfredatlarında öğrencilere psikolojinin uygulama alanlarını tanıtmayı amaçlayan derslerin yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu derslere ek olarak, öğrencilerimize çeşitli kurumlarda staj imkanı sağlanması da planlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizden sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, araştırma teknikleri gibi dersler kapsamında yürütecekleri araştırmalarda çeşitli deneyler gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu doğrultuda bölümümüz bünyesinde Psikoloji Laboratuvarı kurulmuştur."

Psikoloji lisans mezunlarının, eğitimleri süresince edindikleri kuramsal ve uygulamalı bilgileri pek çok iş alanında kullanabileceğini vurgulayan Tekizoğlu, şöyle devam etti:

"Mezunlarımız; hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, rehberlik ve danışma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim kurumlarında, huzurevlerinde, yaşlı bakım evlerinde, psikoteknik değerlendirme merkezlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, emniyet birimlerinde, medya ve reklamcılık sektörlerinde, fabrikalarda, işletmelerde, araştırma şirketlerinde çalışabilirler. Gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve Sağlık Bakanlıklarında ya da bu bakanlıklar bünyesindeki devlet kurumlarına atanabilirler. Bunun yanı sıra yüksekokullarda ve üniversitelerde çalışarak akademik kariyer yapabilirler."

Tekizoğlu, psikoloji alanında çalışan uzmanlara yönelik ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkati çekerek, iş yelpazesinin oldukça geniş olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş