Son dakika haberleri | DÜZCE Otomobil motosiklete çarptı 1 ölü
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Son dakika haberleri | DÜZCE Otomobil motosiklete çarptı 1 ölü

Son dakika haberlerine göre Otomobil motosiklete çarptı 1 ölüDÜZCE'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

18.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:50

Otomobil motosiklete çarptı 1 ölü

DÜZCE'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Serhat Aydın (39) idaresindeki 81 AAP 723 plakalı otomobil köy yolundan D-100 karayoluna kontrolsüz çıkan Mustafa Tuncel (62) idaresinde ki 81 DA 138 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne yaptıkları ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdılar. Yaralı sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberleri | DÜZCE Otomobil motosiklete çarptı 1 ölü

Kaynak: DHA

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