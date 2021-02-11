Son dakika haberleri | Düzce'nin Akçakoca ilçesinde orman yangını çıktı
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Son dakika haberleri | Düzce'nin Akçakoca ilçesinde orman yangını çıktı

11.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:15
Son dakika haberleri | Düzce'nin Akçakoca ilçesinde orman yangını çıktı

Son dakika haberleri... Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, çalılık alandan başlayıp fındık ağaçlarına ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, çalılık alandan başlayıp fındık ağaçlarına ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Esmahanım ve Karatavuk köyleri arasında bulunan çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede ağaçlara sıçradı.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, Akçakoca ve Sakarya ve Kocaeli itfaiye ekipleri, jandarma ve köylüler alevlere müdahale ediyor.

Yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olan yangının büyümemesi için çaba sarf ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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