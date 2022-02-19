Son dakika haberleri... Düzce itfaiyesinden KYK'da uygulamalı tatbikat

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri tarafından KYK yurdunda göre yapan çalışanlara yangına müdahale eğitimi verildi. Avni Akyol Erkek Yurdu personeli hem teorik hem uygulamalı eğitime tabi tutuldu.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bir yandan yangın ve afetlere müdahale ederken bir yandan da kamu kurum ve kuruluş personellerini yangın konusunda bilinçlendiriyor. Eğitim çalışmaları kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında giden itfaiye erleri son olarak Avni Akyol Erkek Yurdu personeline kapsamlı yangın eğitimi verdi.

Kamu kurumlarında çalışan personelin yangın konusunda eğitimli olması için başlatılan proje kapsamında başlatılan eğitimlerde yangın türleri, yangının çıkış nedenleri, yangına müdahale şekilleri, yangın tüpü kullanımı ve alınması gereken önemler teorik olarak anlatılıyor. Düzce Belediye İtfaiye eri Abdülkadir Kırlak'ın verdiği eğitimlerde personelin öğrendiklerini aileleriyle de paylaşılması isteniyor.

Uygulamalı tatbikat yapılıyor

Yangın eğitimde verilen slaytlar eşliğinde verilen teorik bilgiler daha sonra uygulamalı olarak devam ediyor. Avni Akyol Erkek Yurdunda da personele özel kıyafet giydirilerek yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı. Eğitime katılan yurt görevlilerine, katılım belgesi de düzenlenecek. - DÜZCE