Son dakika haberleri! Düzce'deki Efteni Gölü buz tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Düzce'deki Efteni Gölü buz tuttu

21.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:28
Son dakika haberleri! Düzce'deki Efteni Gölü buz tuttu

Son dakika gündem haberi: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve 150 civarında kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla "Kuş Cenneti" olarak da anılan Efteni Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 12 dereceye düşmesiyle buz tuttu.

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender yerlerden biri olan gölü ziyaret eden vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek kartpostallık görüntülerin tadını çıkarıyor.

Göçmen kuşların konakladığı sahalardan biri olan gölün sunduğu güzel manzara drone ile görüntülendi.

Yetkililer, bölgeyi ziyaret eden vatandaşları donan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Selçuk Özdağ Nikol Paşinyan Vladimir Putin Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Gülben Ergen Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Düzce'deki Efteni Gölü buz tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:31:47. #1.15#
title