Son dakika haberleri... Düzce'de Yunus polisleri suçlulara göz açtırmıyor

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri yaptıkları uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan araması bulunan 24 kişi yakandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, kent merkezinde şüpheli şahıs ve araçlarda, umuma açık işyerleri ve metruk alanlarda, eğlence mekanlarında vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve şikayetler neticesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 24 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 24 kişiden 9'u tutuklanarak ceza evine gönderildi.

3 ayrı suçtan aranması bulunan D.K. isimli şahsın 29 yıl 5 ay, 6 ayrı suçtan aranması bulunan B.D. isimli şahsın 12 yıl 7,5 ay, 6 ayrı suçtan aranması bulunan E.Ç. isimli şahsın ise 6 yıl 9 ay kesinleşmiş mahkumiyet cezası bulunduğu bildirildi.

Yapılan uygulamalar sonucunda; 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 90 adet fişek, 103 gram esrar, 29 gram metamfetamin, 71 adet extacy hap, 39 adet uyuşturucu hap, 1 gram kokain, 7 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. - DÜZCE