Son dakika haberleri | Düzce'de vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Düzce Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Valilik koordinesinde çalışan birimlerce vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

Vefa Sosyal Destek Hizmetlerini arayarak alışveriş malzemeleriyle evine ulaşmakta zorluk çektiğini ifade eden bir vatandaşın ekiplerce Şıralık Mahallesi'ndeki evine bırakıldığı kaydedildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ekiplerinin ise Otluoğlu, Ozanlar, Sinirci ve Duraklar köylerini ziyaret ettiği ifade edilen açıklamada, tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların tek tek ulaştırıldığı vurgulandı.

Türk Kızılay Düzce şubesi ekipleri ise Şube Başkanı Halil Aydın ile birlikte Muharrem Sancaklı Huzurevi ziyaret etti.

Ziyarette huzurevinde kullanılmak üzere tıbbi ve medikal malzemeler teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever