Son dakika haberleri | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Düzce'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Son dakika haberleri | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
15.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:01

Düzce'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Çamköy ve Azmimilli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzeri ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu aldığı tespit edilen 5 kişi hakkında "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

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