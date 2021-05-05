Son dakika haberleri | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 Afgan yakalandı
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Son dakika haberleri | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 Afgan yakalandı

Son dakika haberleri | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 4 Afgan yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Düzce'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılıkla Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Afganistan uyruklu N.M.T, F.T, N.T ve Z.T'yi fiziki ve teknik takibe alan ekipler, adreslerin belirlenmesi üzerine 2 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına altına alınan 4 Afganistan uyruklu şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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