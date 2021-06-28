Son dakika haberleri... Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında kente uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 şüpheliyi il merkezinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Zanlıların bulunduğu araçta 1 kilo 45 gram sentetik kannobinoid ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Ayazlı Mahallesi'ndeki ev ve müştemilatında yapılan aramada 35,6 gram sentetik uyuşturucu, 6 kenevir tohumu, 21,2 gram kenevir yaprağı, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş