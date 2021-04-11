Son dakika haberleri! Düzce'de Türk Kızılay gönülleri polis teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Son dakika haberleri! Düzce'de Türk Kızılay gönülleri polis teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Düzce'de Türk Kızılay gönülleri polis teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gelen son dakika haberine göre Düzce'de Türk Kızılay gönüllüleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında kolluk kuvvetlerini ziyaret etti.

Düzce'de Türk Kızılay gönüllüleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında kolluk kuvvetlerini ziyaret etti.

Düzce Kızılay ve Genç Kızılay gönüllüleri, emniyet müdürlükleri, karakollar ve kontrol noktalarında görevli polisleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Çeşitli ikramların yapıldığı ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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