Son dakika haberi! Tartıştığı arkadaşını falçatayla öldüren Afganistan uyruklu şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tartıştığı arkadaşını falçatayla öldüren Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tartıştığı arkadaşını falçatayla öldüren Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Üçköprü köyünde bir evde beraber yaşayan Nur Muhammed ile Ali Muhammedi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ali Muhammedi, Nur Muhammed'i falçatayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Nur Muhammed'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yeri incelemesinin ardından Nur Muhammed'in cesedi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya tanıklık ettiği öğrenilen maktulün kardeşi ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever