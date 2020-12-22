Son dakika haberleri | Düzce'de silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri | Düzce'de silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

22.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:07
Son dakika haberleri | Düzce'de silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Düzce'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Konuralp bölgesinde 2 şüpheliye ait olduğu belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ile 70 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "silah ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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