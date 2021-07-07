Düzce'de selin vurduğu köylerde yaralar sarılıyor
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Düzce'de selin vurduğu köylerde yaralar sarılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrasında selin vurduğu köylerde yaralar sarılmaya başlandı.

Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrasında selin vurduğu köylerde yaralar sarılmaya başlandı. Çalışmaları inceleyerek, selzedeleri dinleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, "Zarar ve hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Rakamları incelemeleri tamamladıktan sonra söylemekte fayda var" dedi.

Düzce'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında, 3 ilçe ve 13 köyde derelerin taşması sonrasında sel sebebi ile hayat olumsuz etkilenmişti. Sel sebebi ile mahsur kalan 47 kişi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen arama ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 141 kişi de evlerinden tahliye edildi. Yağışın durmasının ardından selin vurduğu bölgelerde hasar tespit ve onarım çalışmalarına başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay da sel bölgelerinde çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşları dinledi.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBIMIZ YOK"

Yapılan çalışmalarla ilgili, Uğurlu köyünde vatandaşlarla yaptığı toplantının ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Atay, "Ben bugün Uğurlu köyüne üç kez geldim. Arkadaşlarımızla görüştük, çalışmaları yerinde gördük. Tekrar buraya geldik. Buradan da Çilimli ilçemize gittik. Bu bir afet. Bunlar insanların elinde olan şeyler değil. Bizler devlet olarak vatandaşımızın yanında olduğumuzu hissettirmek adına, onların kötü günlerinde yarına güvenle bakmaları için ev ev dolaşıyoruz. Burada bugün, bu saatte Uğurlu köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın haklı istekleri var. Onların bize bağlı olan birimlerimizce değerlendirmelerini yaptık. Vatandaşlarımızın taleplerini, ilgili kurumlara bildirdik. İlgili kurumlarımız, talepleri yerine getirecek. Biz de takipçisi olacağız. Bizim tek derdimiz vatandaşlarımızın güvende, huzurlu olması. Biz devlet olarak yağışların olduğu günden beri uyarılarımızı yapıyoruz. Tek amacımız var; hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmesin, hiçbir vatandaşımızın burnu kanamasın. Herhangi bir can kaybımız yok. Bu bizim tesellimiz. Geriye kalan işleri yapıyoruz, yapacağız" dedi.

"ZARAR VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Evlerinden tahliye edilen vatandaşların Meteoroloji tahminlerine göre evlerine tekrar dönebileceğini ifade eden Vali Atay, "Zarar ve hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Rakamları incelemeleri tamamladıktan sonra söylemekte fayda var. Bakanlığımız, AFAD bize ödenek gönderdi. Burada acil ihtiyaçların giderilmesi için planlamalarımızı yapıyoruz. Evlerine su dolan vatandaşlarımıza vakfımızca ev ve temizlik ihtiyaçları için ödeneklerimizi hazırladık. Arkadaşlarımız gecenin bu saatinde bile ev ev dolaşıp dağıtıyorlar. Biz o insanların dar gününde destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, sağanak yağış akşam saatlerinden itibaren il genelinde ve selin meydana geldiği bölgelerde yeniden başladı.

(Selçuk Akyol - Murat Kanber/İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Düzce'de selin vurduğu köylerde yaralar sarılıyor
Düzce'de selin vurduğu köylerde yaralar sarılıyor
Düzce'de selin vurduğu köylerde yaralar sarılıyor
Düzce'de selin vurduğu köylerde yaralar sarılıyor
Düzce'de selin vurduğu köylerde yaralar sarılıyor
Düzce'de selin vurduğu köylerde yaralar sarılıyor
Düzce'de selin vurduğu köylerde yaralar sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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