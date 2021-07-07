Son dakika haberleri | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (3)
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Son dakika haberleri | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (3)

Son dakika haberleri | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre 54 KİŞİ İŞ MAKİNELERİYLE KURTARILDIDüzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yol çökmesi nedeniyle mahsur kalan 54 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

54 KİŞİ İŞ MAKİNELERİYLE KURTARILDI

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yol çökmesi nedeniyle mahsur kalan 54 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. İş makinesinin kepçesine bindirilen mahsur kalanlar yolun karşısına geçirildi. Vatandaşlar, geceyi kamu kurumlarının misafirhanelerinde geçirecek.


Son dakika haberleri | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika haberleri | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika haberleri | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika haberleri | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika haberleri | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika haberleri | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika haberleri | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika haberleri | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika haberleri | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi! DÜZCE'DE SELIN ŞIDDETI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
DÜZCE'DE SELİN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
DÜZCE'DE SELİN ŞİDDETİ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
47 kişi kurtarıldı, 88 vatandaş tahliye edildi! Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
47 kişi kurtarıldı, 88 vatandaş tahliye edildi! Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
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