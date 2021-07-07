Son dakika haberleri | Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika haberlerine göre 54 KİŞİ İŞ MAKİNELERİYLE KURTARILDIDüzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yol çökmesi nedeniyle mahsur kalan 54 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
54 KİŞİ İŞ MAKİNELERİYLE KURTARILDI
Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yol çökmesi nedeniyle mahsur kalan 54 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. İş makinesinin kepçesine bindirilen mahsur kalanlar yolun karşısına geçirildi. Vatandaşlar, geceyi kamu kurumlarının misafirhanelerinde geçirecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük