Düzce'de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı

Düzce'de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı Evlerini sel suları basan 4 kişilik aile kurtarıldı Düzce'de sağanak yağış sonrası meydana gelen selde evlerinde mahsur kalan 4 kişilik aile ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Düzce'de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı

Evlerini sel suları basan 4 kişilik aile kurtarıldı

DÜZCE - Düzce'de sağanak yağış sonrası meydana gelen selde evlerinde mahsur kalan 4 kişilik aile ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağış Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili oldu. Sağanak yağışın devam ettiği ve sel sularının evlere kadar girdiği Cumayeri ilçesinde evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Mısırlık köyü Dere mahallesinde evlerinde mahsur kalan 4 kişilik aile ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Bölgede taşan derelere yakın evlerde mahsur kalanları kurtarmak için için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı
Düzce'de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı
Düzce'de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

Düzce'de şiddetli yağmur su taşkınları oluşturdu
Düzce'de şiddetli yağmur su taşkınları oluşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Ahmet Kaya Ajda Pekkan Ebru Gündeş Selin Şekerci
Spor Diego Arda Turan Salih Uçan Bülent Uygun Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce'de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.07.2021 00:40:59. #1.13#

title