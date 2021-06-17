Son dakika haberleri: Düzce'de sahte para operasyonu
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Son dakika haberleri: Düzce'de sahte para operasyonu

Son dakika haberleri: Düzce'de sahte para operasyonu
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin kullandığı araçta ve üzerinde yapılan aramada, 206 adet 100 liralık sahte banknot ve sahtecilik yoluyla elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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