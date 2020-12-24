Sahte içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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Sahte içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

24.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:23

Düzce'nin Çilimli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çilimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kurulum aşamasında olan bir işletmede etil alkolün saflaştırılarak sahte alkol üretiminde kullanılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, aralarında işletme sorumlusunun da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta ve maliye ekiplerince adreste yapılan aramada, 77 bin litre etil alkol ele geçirildi.

Sahte içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Sahte içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Sahte içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Sahte içki operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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