Son dakika haberleri: Düzce'de sağanak yağış sele neden oldu
Son dakika haberleri: Düzce'de sağanak yağış sele neden oldu Sağanak yağışta taşan dere mahalleleri su altında bıraktı Düzce'nin Gölyaka ilçesinde başlayan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu 2 mahalle sel meydana geldi.
18.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:14
Düzce'de sağanak yağış sele neden oldu
Sağanak yağışta taşan dere mahalleleri su altında bıraktı
DÜZCE - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde başlayan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu 2 mahalle sel meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Düzce'de sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren sağanak yağış nedeniyle ilçede Zekeriyaköyü Deresi taştı. Taşan dere nedeniyle bazı yerlerde şu baskınları yaşandı. Selin meydana geldiği mahallelerde vatandaşlar büyük panik yaşarken İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ve belediye ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: İHA