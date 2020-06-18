Son dakika haberleri: Düzce'de sağanak yağış sele neden oldu Son dakika haberleri: Düzce'de sağanak yağış sele neden oldu Sağanak yağışta taşan dere mahalleleri su altında bıraktı Düzce'nin Gölyaka ilçesinde başlayan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu 2 mahalle sel meydana geldi.

Düzce'de sağanak yağış sele neden oldu Sağanak yağışta taşan dere mahalleleri su altında bıraktı DÜZCE - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde başlayan sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu 2 mahalle sel meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'de sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren sağanak yağış nedeniyle ilçede Zekeriyaköyü Deresi taştı. Taşan dere nedeniyle bazı yerlerde şu baskınları yaşandı. Selin meydana geldiği mahallelerde vatandaşlar büyük panik yaşarken İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Kaynak: İHA