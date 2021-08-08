Son dakika haberleri | Sağanağın ardından denizin bir bölümü kahverengi oldu
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Son dakika haberleri | Sağanağın ardından denizin bir bölümü kahverengi oldu

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye dönüştü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye dönüştü.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından birine sahip ilçede sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışlı hava nedeniyle derelerin taşıdığı çamurlu su, Karadeniz'in kıyı kesimlerini kahverengiye bürüdü.

İlçede 38 kilometrelik sahil boyunda dolaşan vatandaşlar, denizdeki renk değişimini cep telefonlarına kaydetti.

Kahverengiye bürünen sahil şeridi, drone ile görüntülendi.

Son dakika haberleri | Sağanağın ardından denizin bir bölümü kahverengi oldu
Son dakika haberleri | Sağanağın ardından denizin bir bölümü kahverengi oldu
Son dakika haberleri | Sağanağın ardından denizin bir bölümü kahverengi oldu
Son dakika haberleri | Sağanağın ardından denizin bir bölümü kahverengi oldu
Son dakika haberleri | Sağanağın ardından denizin bir bölümü kahverengi oldu
Son dakika haberleri | Sağanağın ardından denizin bir bölümü kahverengi oldu
Son dakika haberleri | Sağanağın ardından denizin bir bölümü kahverengi oldu
Son dakika haberleri | Sağanağın ardından denizin bir bölümü kahverengi oldu
Son dakika haberleri | Sağanağın ardından denizin bir bölümü kahverengi oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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