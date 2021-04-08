Son dakika haberleri... DÜZCE'DE POLİSİN DENETİMİNDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika haberi... DÜZCE'de polisin yaptığı denetimde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE'de polisin yaptığı denetimde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de polis ekipleri, D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı mevkiinde standart dışı aksesuar takılan ve tamponu ya da camlarına yazılar yazılan araçlara yönelik uygulama yaptı. Durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Denetimde standart dışı far, sis farı takan 2 otomobil trafikten men edildi. Ayrıca otomobillerde ki yazılar söktürüldü. Uygulamada 4 sürücüye toplam 7 bin 456 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı