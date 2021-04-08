Son dakika haberleri... DÜZCE'DE POLİSİN DENETİMİNDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... DÜZCE'DE POLİSİN DENETİMİNDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... DÜZCE'de polisin yaptığı denetimde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE'de polisin yaptığı denetimde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de polis ekipleri, D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı mevkiinde standart dışı aksesuar takılan ve tamponu ya da camlarına yazılar yazılan araçlara yönelik uygulama yaptı. Durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Denetimde standart dışı far, sis farı takan 2 otomobil trafikten men edildi. Ayrıca otomobillerde ki yazılar söktürüldü. Uygulamada 4 sürücüye toplam 7 bin 456 lira ceza yazıldı.

Son dakika haberleri... DÜZCE'DE POLİSİN DENETİMİNDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haberleri... DÜZCE'DE POLİSİN DENETİMİNDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haberleri... DÜZCE'DE POLİSİN DENETİMİNDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haberleri... DÜZCE'DE POLİSİN DENETİMİNDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Burak Deniz Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... DÜZCE'DE POLİSİN DENETİMİNDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:51:16. #1.16#
title