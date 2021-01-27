Son dakika haberleri: Düzce'de otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.
Ankara yönünde seyreden Azerbaycan uyruklu Mursel Akhundov idaresindeki 99 TD 099 plakalı otomobil, Kaynaşlı viyayükleri üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ve aynı araçtaki Bahtiyar Akhundov yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ankara yönünde tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından 45 dakika sonra normal seyrine döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever