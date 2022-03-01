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Son dakika haber | Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

AA - Güncel
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Son dakika haber: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil evde büyük çapta hasar oluştu.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil evde büyük çapta hasar oluştu.

Edilli köyünde Muhammer Sahan'a ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber | Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

AA - Güncel

Akçakoca, Yangın, Düzce, Güncel, Haberler

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