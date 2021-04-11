Son dakika haberi | Kaza yapan sürücüyü haberden dönen gazeteciler kurtardı
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Son dakika haberi | Kaza yapan sürücüyü haberden dönen gazeteciler kurtardı

Anadolu Ajansı / İsa Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Düzce'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü, haber dönüşü kazayı gören gazeteciler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü, haber dönüşü kazayı gören gazeteciler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde T.B. yönetimindeki 81 BG 044 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey mevkisinde refüje çarptı.

Bu sırada haber dönüşü yoldan geçerken kazayı gören gazeteciler, dumanların yükseldiği aracın yanına giderek şoka giren sürücüyü dışarı çıkardı.

Gazetecilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye ekipleri de aracı kontrol ederek yangın çıkmasını önledi.

Son dakika haberi | Kaza yapan sürücüyü haberden dönen gazeteciler kurtardı
Son dakika haberi | Kaza yapan sürücüyü haberden dönen gazeteciler kurtardı
Son dakika haberi | Kaza yapan sürücüyü haberden dönen gazeteciler kurtardı
Son dakika haberi | Kaza yapan sürücüyü haberden dönen gazeteciler kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Keleş

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