Son dakika haberleri | Düzce'de itfaiye ekipleri 40 metrelik uçuruma düşen ineği kurtarmak için seferber oldu

Son dakika gündem haberine göre Düzce'nin Boğaziçi beldesinde otlarken 40 metrelik dere yatağına düşen inek, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yaklaşık 3 saat süren çaba ile güçlükle kurtarıldı.

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde otlarken 40 metrelik dere yatağına düşen inek, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yaklaşık 3 saat süren çaba ile güçlükle kurtarıldı. Halatlarla kıyıya çekilen inek, üşümesin diye battaniyeye sarıldı.

Boğaziçi Beldesine bağlı Çayırtarla Köyü'nde, ormanlık alanda otlayan Erhan Alemdar'a ait inek, akşam saatlerinde diğer hayvanlarla birlikte eve dönmeyince sahibi tarafından aranmaya başlandı.

Hayvanın sesini bir dere yatağında duyan Alemdar, önce köydeki komşularından yardım istedi. Köylüler tarafından hayvanın bulunduğu yerden çıkarılamayacağını anlayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Ekipler, öncelikle hayvanın yerini ve nasıl çıkarılacağını planlayarak halatlar yardımı ile ineğin bulunduğu noktaya indi. Burada halatlara bağlanan inek yaklaşık 3 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından düştüğü noktadan çıkarıldı.

İnek kıyıya getirildiğinde köylüler ve sahibi tarafından büyük sevinç yaşandı. Hayvanın üşüdüğünü gören ekipler, bir battaniye ile üzerini örterek ısınmasını sağlamaya çalıştı.

Bir kamyonete alınan inek sahibine teslim edildi.

İneğinin kurtarılmasına çok sevindiğini söyleyen Alemdar, "Hayvan otlarken uçurumdan aşağıya yuvarlanmış. Alamayınca itfaiyeye verdik. Çok teşekkür ederim ekiplere, çok uğraştılar. " dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer