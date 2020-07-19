Son dakika haberleri | Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı
Son dakika haberi... Düzce'nin Gümüşova ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
19.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 19.07.2020 12:01
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör, Dededüzü Pazarcık köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü ile traktörün römorkunda bulunan 8 işçi yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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Kaynak: AA