Son dakika haberleri! Düzce'de eve yıldırım düştü Bir son dakika haberine göre Düzce'de eve yıldırım düştü Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Karatavuk köyünde öğlen saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak yağışın ardından bir eve yıldırım düşmesi sonucu alev alev yandı.

Düzce'de eve yıldırım düştü DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Karatavuk köyünde öğlen saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran sağanak yağışın ardından bir eve yıldırım düşmesi sonucu alev alev yandı. Olay öğlen saatlerinde Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Karatavuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca'da öğlen saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve gök gürültüsü başladı. Yağışın etkisini göstermesi ile birlikte Karatavuk köyünde Metin Meydan isimli vatandaşın evine yıldırım düştü. Yıldırımın ardından ev alev alev yanarak küle döndü. Evin içerisinde tüp patlamasından korkan vatandaşlar eve yaklaşamazken, itfaiye ekipleri yangında soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeni ile ev kullanılamaz hale geldi. Bölgeye gelen Jandarma ekipleri inceleme baslatti Kaynak: İHA