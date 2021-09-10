Son dakika haberleri! Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Düzce il genelinde düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Düzce il genelinde düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen Çilimli ilçesi Topçular köyünde yaşayan N.B, Akçakoca ilçesi Yenice köyünde yaşayan M.A, Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde yaşayan A.Ö ve Yığılca ilçesinde yaşayan M.A'nın adreslerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde uyuşturucu köpeklerinin desteğiyle yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda eroin, esrar, sentetik kannabinoid, uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin jandarma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer