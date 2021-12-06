Son dakika haberleri | Düzce'de çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Son dakika haberleri | Düzce'de çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Düzce'de çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberler... Düzce'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DÜZCE (AA) - Düzce'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez ilçeye bağlı Cedidiye Mahallesi, Hükümet Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri | Düzce'de çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri | Düzce'de çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri | Düzce'de çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri | Düzce'de çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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