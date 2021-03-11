Son dakika haberleri | Düzce'de çıkan yangında 2 katlı ev hasar gördü
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Son dakika haberleri | Düzce'de çıkan yangında 2 katlı ev hasar gördü

11.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:59
Son dakika haberleri | Düzce'de çıkan yangında 2 katlı ev hasar gördü

Son dakika haber: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Zekeriya Köyü'nde yaşayan Nezaket Altınışık'a ait iki katlı müstakil evde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evin birinci katından çıkan dumanları gören Köy Muhtarı Remzi Zeren, evde yaşayan ve yaşları ilermiş olan Nezaket Altınışık ve kardeşini evden çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik bir çalışma neticesinde kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydan geldi.

Öte yandan, evden çıkarılan iki kişi için tedbir amaçlı bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, kısmen dumandan etkilenen 2 kişiyi ayakta tedavi etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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