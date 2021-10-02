Son dakika haberleri! Düzce'de bir kişi iddiaya göre av sırasında

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir kişi, iddiaya göre av sırasında "tüfeğinin ateş alması" sonucu kardeşinin oğlunun ölümüne sebep oldu.

Emrullah Karatepe kardeşinin oğlu Emrah Karatepe ile Tavak mevkisindeki ormanlık alanda avlanmaya çıktı.

İddiaya göre, ormanda bir müddet birlikte avlanan amca-yeğen, yokuştan indikleri sırada Emrullah Karatepe'nin omuzunda asılı olan av tüfeği aniden ateş aldı. Silahtan çıkan saçmaların yeğenine isabet ettiğini gören amca, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Emrah Karatepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeğeninin ölümüne sebep olan amca Karatepe, Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Emrullah Karatepe'nin ifadesinde, "tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını" öne sürdüğü belirtildi.