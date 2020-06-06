Son dakika haberleri | Düzce'de bakkala inek girdi Son dakika güncel haberi: Düzce'de bakkala inek girdi DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde sahibi tarafından ahıra götürülen inek köy bakkalına girdi.



Düzce'de bakkala inek girdi

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde sahibi tarafından ahıra götürülen inek köy bakkalına girdi. İneğin bakkala girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Akçakoca ilçesi Altunçay köyünde meydana gelen olayda, sahibi otlayan inekleri ahıra götürürken bir inek, Ali Devrim'in işlettiği köy bakkalına girdi. İçeri giren ineği bakkaldan alışveriş yapan bir kişi dışarı çıkardı. O anlar bakkalın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA