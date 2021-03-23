Son dakika haberleri! Düzce'de 293 anneye 128 bin lira ödeme yapıldı

Son dakika ekonomi haberi: DÜZCE (İHA) – Çocuk parası olarak da bilinen doğum yardım parası yeni doğum yapmış annelere maddi destek kapsamında Düzce'de de Şubat ayı içerisinde 293 anneye maddi destek ödemesi yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Çocuk parası olarak da bilinen doğum yardım parası yeni doğum yapmış annelere maddi destek kapsamında Düzce'de de Şubat ayı içerisinde 293 anneye maddi destek ödemesi yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2015 tarihinde başlatılan doğum yardımları doğan veya doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus anneye ödeme yapılıyor. Doğum yardımı anne ve babanın her ikisinin de sağ ve Türk vatandaşı olması halinde anneye yapılıyor. Anne doğumda vefat ederse, ödeme bu sefer Türk Vatandaşı olan baba üzerinden gerçekleştiriliyor. Düzce'de Şubat ayı içerisinde 293 doğum yapan anneye maddi destek sağlandı. Buna göre doğum yapan annelere toplam 128 bin 400 lira ödeme sağlandı.

Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk yaptığı açıklamada, "Doğum yapan annelerimize Mayıs 2015'den beri bakanlığımız nezdinde maddi destek sağlamasını yapıyoruz. Şubat ayı içerisinde 293 anneye 128 bin 400 TL'lik bir ödeme gerçekleştirdik. 2021 yılı içerisinde de gerekli şartları yerine getiren annelerimize ödemelerimiz devam edecek" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı