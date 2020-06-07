Son dakika haberleri! Düzce'de 2 kilo esrarla yakalanan 2 kişiye gözaltı Son dakika habere göre DÜZCE'de, jandarma operasyonunda 2 kilo esrar, 70 kök kenevir ile 3 tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE'de, jandarma operasyonunda 2 kilo esrar, 70 kök kenevir ile 3 tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce merkeze bağlı Otluoğlu köyünde F.G. ve M.G.'nin evlerinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirdikleri ve pazarladıkları bilgisine ulaştı. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyonda; 70 kök kenevir, 2 kilo esrar, 150 gram kenevir tohumu ile 3 adet tabanca ele geçirildi. F.G. ve M.G. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA