Son dakika haberleri: Düşen yıldırım 13 koyunu telef etti Son dakika güncel haberine göre Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaklaşık 100 koyunun bulunduğu sürünün üzerine yıldırım düştü, sürüdeki 13 koyun telef oldu.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaklaşık 100 koyunun bulunduğu sürünün üzerine yıldırım düştü, sürüdeki 13 koyun telef oldu. Karamanlı'ya bağlı Manca köyünde çiftçilik yapan Mehmet Ali Ermumcu (61), köyün dağlık arazisinde koyunlarını otlatırken, bölgede gök gürültülü sağanak başladı. Bu sırada hayvanların bulunduğu yere yıldırım düştü. Yaklaşık 100 koyunun bulunduğu sürüde 13 koyun telef olurken çoban olayı yara almadan atlattı. - BURDUR Kaynak: İHA