Son dakika haberleri | Düşen asansörde yaralanan kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Düşen asansörde yaralanan kadın hayatını kaybetti

25.09.2020 22:20 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:20
Son dakika haberleri | Düşen asansörde yaralanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Samsun'da hasta için binanın dışına yapılan asansörün 3. kattan düşmesi sonucu yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da hasta için binanın dışına yapılan asansörün 3. kattan düşmesi sonucu yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde 02 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kezban B.(50), halıları yıkamak için hasta asansörüne koydu. Kezban B. halıları indirmek isterken 3. kattan asansörün düşmesi sonucu ölümden döndü. Ağır yaralanan Kezban B., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kezban B. kazada 13 gün sonra bu akşam hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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