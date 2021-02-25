Son dakika haberleri! Durdurulan araçta 120 gram uyuşturucu bulundu
25.02.2021 09:22 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:26
Son dakika haberler... KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan araçta 120 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan araçta 120 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.K. adlı şüphelinin, aracıyla kent merkezine uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan araç, Eskişehir karayolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 120 gram metamfetamin ele geçirdi. Sürücü O.K., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ