Son dakika haberleri! Durdurulan araçta 120 gram uyuşturucu bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Durdurulan araçta 120 gram uyuşturucu bulundu

25.02.2021 09:22 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:26
Son dakika haberleri! Durdurulan araçta 120 gram uyuşturucu bulundu

Son dakika haberler... KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan araçta 120 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan araçta 120 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.K. adlı şüphelinin, aracıyla kent merkezine uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan araç, Eskişehir karayolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 120 gram metamfetamin ele geçirdi. Sürücü O.K., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Celal Adan Meral Akşener Pervin Buldan Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Sinan Akçıl Türkan Şoray
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Durdurulan araçta 120 gram uyuşturucu bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 09:27:38. #1.14#
title