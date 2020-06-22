Son dakika haberleri! Dünyanın 'Restart'a ihtiyacı var
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Son dakika haberleri! Dünyanın 'Restart'a ihtiyacı var

Son dakika haberi: Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor.

Son dakika haberleri! Dünyanın 'Restart'a ihtiyacı var
22.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:46

Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. Salgın henüz bitmese de mevcut süreç dünyada 'Yeni Normal' olarak adlandırılıyor. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Medeniyetler İttifakı yeni dönemde büyük önem arz edecek. İşbirliklerine ve ittifaklara ihtiyacımız var" dedi.

Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) düzenlediği webinarda, salgın sonrası oluşması beklenen yeni dünya düzeni tartışıldı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, salgın sonrası dönemle ilgili şunları söyledi: "Artık hiçbir şeyin aynı olamayacağı bir dönemde güçlü ve sağlam planlar gerekiyor. Asıl soru dünyanın nasıl yönetilmesi gerektiği. Nükleer güce, savaş ekipmanlarına ve her türlü zenginliğe sahip olan dünya, neredeyse en önemli unsur olan sağlığımızı elimizden almak üzere olan küçük bir virüse hazırlıksız yakalandı. Sağlık mutlaka en öncelik haline gelmeli. Uluslararası organizasyonlar ve hükümetler metodolojilerini değiştirmeli. Bu süreçte yetersiz kaldılar. Eğer hepimiz bir işbirliği içinde olamazsak dünya hala risk altında demektir. Avrupa Birliği (AB) maske, dezenfektan ve diğer üye ülkelere yardımlar konusunda eksik ve yetersiz kaldı. Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin değişimi zaruri ancak değişim için Güvenlik Konseyi üyelerinin oybirliği gerekiyor. Halihazırdaki sistem dünyanın problemlerine cevap vermekte yetersiz. Yardım etmesi gerekenler, yardıma muhtaç hale geldiler. Medeniyetler İttifakı yeni dönemde büyük önem arz edecek. İşbirliklerine ve ittifaklara ihtiyacımız var. Avrupa Birliği kendini revize etmeli ve dönüşmeli. Bence artık Martin Luther King'in rüyası gerçekleştirilmeli. Fobilere ve ayrımcılığa karşı toplu mücadele verilmeli".

Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ise salgının dünyada verdiği hasardan ders çıkarması için 'Restart'a (yeniden başlamaya) ihtiyacı olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti: Covid-19 bize yapmakta olduklarımızı yapmaya devam edemeyeceğimizi gösterdi. Herkese yararlı ve işe yarayan bir strateji geliştirebilmek için bir yeniden başlamaya ihtiyacımız var. Daha iyi bir dünya için yeni formüller bulmamız lazım. Covid-19'un meydana getirdiği küresel krize hazırlıksız yakalandık. Uluslararası kuruluşlar bu süreçte başarısız kaldı. Dayanışmalarını ve sorumluluklarını paylaşmaya hazır değillerdi. Sosyal ve ekonomik engellerin üstesinden gelebilmek için finansal paketler ve iyileşme planları içeren pozitif bir program lazım. Bir sonraki küresel kriz siber olacak. İletişimin olmadığı bir sokağa çıkma yasağı dönemi düşünemiyorum. BM Güvenlik Konseyi'nin sorunu, kriz sonrası kimin daha iyi bir konumda yer alacağı ancak asıl soru insanlar için ne yapılacağı olmalı. Dünyanın yüzleştiği sorunlara ancak kapsamlı bir yaklaşımla çözüm üretilebilir. İnsanlığın artık 'Küresel Şuuru' oluşmalı. AB bazı kısıtlamalarla yüzleşecek cesareti gösterirse geleceğinin parlak olabileceğini düşünüyorum. Üye ülkeler arasında yoğun işbirlikleri zaruri. Avrupa'nın artık harekete geçme zamanı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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