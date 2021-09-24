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Son dakika haberleri | Dünyada 3 dakikada 1 çocuk kanser tanısı alıyor; LÖSEV'den 'sessiz etkinlik' çağrısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Dünyada 3 dakikada 1 çocuk kanser tanısı alıyor; LÖSEV'den 'sessiz etkinlik' çağrısı

Son dakika haber... Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı'nda LÖSEV, Türkiye genelinde gerçekleştirmeyi planladığı "Sessiz Etkinlik" ile dünyada her 3 dakikada 1 çocuğun kanser tanısı alıp yüzde 80'ninden fazlasının tedavi olamadığına dikkat çekerek herkesi etkinliğe davet ediyor.

Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı'nda LÖSEV, Türkiye genelinde gerçekleştirmeyi planladığı "Sessiz Etkinlik" ile dünyada her 3 dakikada 1 çocuğun kanser tanısı alıp yüzde 80'ninden fazlasının tedavi olamadığına dikkat çekerek herkesi etkinliğe davet ediyor.

Dünyada her yıl 0-19 yaş aralığındaki 400 binden fazla çocuk ve ergen, Türkiye'de ise her yıl 8 binden fazla çocuk kanser tanısı alıyor. Pandemi sırasında bile, çocukluk çağı kanserleri, dünyadaki çocuklar için hastalık kaynaklı ölümlerin bir numaralı nedeni olmaya devam ediyor. LÖSEV, kendini çocukluk çağı kanseri ile mücadeleye adamış uluslararası birçok savunucu ve köklü örgüt ile birlikte, Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlenmiş olan Eylül ayında 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştireceği "Sessiz Etkinlik" ile önemli bir farkındalığa imza atıyor.

Yetişkinler için ortalama kanser teşhis yaşının 66, çocuklar için ortalama tanı yaşının ise 6 olduğunu vurgulayan LÖSEV, değişen ve artık bir sorundan çok kriz haline gelen iklim olaylarının ise kanser vakalarının artmasına büyük etki ettiğini belirtiyor. Kanser ve çevre bilincinin bir bütün olduğunu vurgulayan LÖSEV yetkilileri 26 Eylül Pazar Günü Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Eskişehir, Kayseri ve Samsun olmak üzere Türkiye genelinde 9 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştireceği "Sessiz Etkinlik" ile daha sağlıklı bir yaşam alanın önemine, kanserden kurtarılmış sağlıklı bir geleceğe dikkat çekiyor.


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Haber: Son dakika haberleri | Dünyada 3 dakikada 1 çocuk kanser tanısı alıyor; LÖSEV'den 'sessiz etkinlik' çağrısı - Haberler
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