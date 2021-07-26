Dünyaca ünlü sahilde kano ile denize açılan gençler, polisi alarma geçirdi
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Dünyaca ünlü sahilde kano ile denize açılan gençler, polisi alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde kano ile denize açılan ve bir süre sonra kanoları devrilen 3 genç, ekipleri alarma geçirdi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde kano ile denize açılan ve bir süre sonra kanoları devrilen 3 genç, ekipleri alarma geçirdi. Gençler ise, konunun yanlış anlaşıldığını belirterek, ekiplere duyarlılıklarından teşekkür etti.

Olay, Konyaaltı ilçesi Konyaatlı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, dünyaca ünlü sahilde gelen 3 arkadaş yanlarında getirdikleri kano ile denize açıldı. Gençlerin kanosunun bir süre sonra devrildiğini zanneden bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, şahıslara karadan yaklaşık 300 metre açıkta ulaştı. Deniz polisi ile kano üzerinde konuşan ve konunun yanlış anlaşıldığını belirten gençler, Sahil Güvenlik ekipleri kontrolünde karaya kadar çıkarıldı.

(Ertuğrul Gün - Elifnaz Altürk/İHA)

Dünyaca ünlü sahilde kano ile denize açılan gençler, polisi alarma geçirdi
Dünyaca ünlü sahilde kano ile denize açılan gençler, polisi alarma geçirdi
Dünyaca ünlü sahilde kano ile denize açılan gençler, polisi alarma geçirdi
Dünyaca ünlü sahilde kano ile denize açılan gençler, polisi alarma geçirdi
Dünyaca ünlü sahilde kano ile denize açılan gençler, polisi alarma geçirdi
Dünyaca ünlü sahilde kano ile denize açılan gençler, polisi alarma geçirdi
Dünyaca ünlü sahilde kano ile denize açılan gençler, polisi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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