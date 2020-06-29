Son dakika haberleri! Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Yemen üzerinde kurulan komplo çok büyük" uyarısı
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Son dakika haberleri! Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Yemen üzerinde kurulan komplo çok büyük" uyarısı

Son dakika gelişmesine göre Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Yemen üzerinde büyük bir komplo kurulduğu uyarısında bulunarak, akil insanlara ülkeyi kurtarma çağrısı yaptı.

Son dakika haberleri! Dünya Müslüman Alimler Birliğinden
29.06.2020 00:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 01:02

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Yemen üzerinde büyük bir komplo kurulduğu uyarısında bulunarak, akil insanlara ülkeyi kurtarma çağrısı yaptı.

Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, "Mutlu Yemen'in en sefil ülke olması, birlik halindeki Yemen'in parçalanması, cömert Yemen halkının yoksulluk ve açlıkla mücadele eder hale gelmesi isteniyor." ifadesini kullandı.

Ülkenin akil insanlarının, bu duruma ivedilikle müdahale etmemesi durumunda akıbetinin çok vahim olacağı uyarısı yapan Karadaği, "Kurulan komplo çok büyük. Yemen'i sevenler, akil insanlardan vakit çok geç olmadan birlik olup Yemen'i korumasını bekliyor." dedi. Karadaği, Yemen halkının içinde bulunduğu bu müşkül durumdan çıkmasına yardımcı olmanın dini bir yükümlülük olduğunu kaydetti.

Karadaği ayrıca Yemen hükümetinin, Suudi Arabistan'dan ülkeyi yönettiğini, Husilerin Sana ve diğer kentlerde kontrolü elinde bulundurduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) güneydeki illerin çoğunu ele geçirdiğini, ülkede yabancı güçlere bağlı milisler olduğunu, bunun yanı sıra ülke ekonomisinin de tamamen çöktüğünü vurguladı.

GGK'ya bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen hükümeti ise GGK güçlerinin, Sokotra'da darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

BAE'nin desteklediği GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

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Kaynak: AA

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