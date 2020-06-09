Son dakika haberleri | Dünya mirası Sivrihisar Ulu Cami cemaatine kavuştu
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Son dakika haberleri | Dünya mirası Sivrihisar Ulu Cami cemaatine kavuştu

Son dakika haberi... Anadolu'nun en büyük ahşap direkli ibadethanelerinden Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde yeniden cemaatle namaz kılınmaya başlandı.

Son dakika haberleri | Dünya mirası Sivrihisar Ulu Cami cemaatine kavuştu
09.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:09

Anadolu'nun en büyük ahşap direkli ibadethanelerinden Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde yeniden cemaatle namaz kılınmaya başlandı.

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad zamanında 1232 yılında Emir Cemaleddin Ali Bey tarafından inşa ettirilen Sivrihisar Ulu Cami, 1274'te 3. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vekili Abdullah oğlu Eminüddin Mikail Bey'in yaptırdığı onarımla bugünkü görünümüne kavuştu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016'da eklenen, çatısını 67 ahşap direğin taşıdığı 788 yıllık caminin mihraba paralel dikdörtgen planlı üç kapısı bulunuyor.

Salgın öncesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan 1485 metrekarelik tarihi cami, normalleşme sürecinin başlamasıyla, belirlenen kurallar ve alınan tedbirler doğrultusunda kapılarını tekrar açtı. Camiye seccadeleriyle ve maskeli gelen cemaat, öğle ve ikindi namazlarını sosyal mesafe kurallarına uyarak kılıyor.

Sivrihisar Ulu Cami İmamı Kadir Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında tekrar toplu halde namaz kılınmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Caminin tüm bölümlerinin dezenfekte edildiğini belirten Çetin, "Böyle bir tarihi caminin içinde nefes almak, ibadet etmek başka bir keyif. Bu güzellikten mahrum kalmak bizi çok duygulandırdı. Bu durumun hüznü tüm İslam beldelerinde yaşandı. Şükürler olsun ki temizliğimize, camimizin bakımına dikkat ederek ve kurallara uyarak tekrar saf tutabiliyoruz." dedi.

"Saflar bir boş bir dolu şekilde oluşuyor"

Çetin, cemaatin fiziksel mesafeye dikkat ettiğini, gerekli tüm tedbirleri aldıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Camimiz pırıl pırıl. Sünnet namazlarında zaten cemaatimiz bağımsız namaz kılıyor. Farz namazlarında ise saflar bir boş bir dolu şekilde oluşuyor. İki kişi arasında 1,5 metre mesafe var. Cemaatimize gerekli uyarıları yapıyoruz. Maske şartı ve seccade ile gelinmesi ikazını yapıyoruz. Onlar da sağ olsunlar riayet ediyorlar. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü cemaatimizle henüz bir araya gelemesek de inşallah zamanla devletimizin gücüyle bu beladan kurtulup eski düzenimize kavuşacağımıza inanıyorum."

Cami cemaatinden Seyfi Özkan da tekrar bu tarihi ibadethanede namaz kılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu süreçten önemli dersler çıkardıklarını vurgulayan Özkan, "Hep beraber saf halinde namaz kılmak bile büyük bir nimetmiş, bunu öğrendik. Şükür ki bugünleri gördük. Tekrar camide namazını kılmak isteyenler, kurallara uyarak ibadetini yapıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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