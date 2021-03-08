Son dakika haberleri... Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2,6 milyonu geçti
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Son dakika haberleri... Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2,6 milyonu geçti

08.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:45
Son dakika haberleri... Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2,6 milyonu geçti

Edinilen son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 600 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 600 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 606 bin 136'ya ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 537 bin 838 ile ABD'de kaydedildi.

Can kayıplarında bu ülkeyi 265 bin 500 ile Brezilya, 190 bin 604 ile Meksika, 157 bin 890 ile Hindistan, 124 bin 501 ile İngiltere, 99 bin 785 ile İtalya, 89 bin 473 ile Rusya, 88 bin 574 ile Fransa, 72 bin 532 ile Almanya, 71 bin 138 ile İspanya, 60 bin 687 ile İran, 60 bin 503 ile Kolombiya ve 52 bin 808 ile Arjantin izledi.

Türkiye'de bugün itibarıyla toplam 29 bin 30 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde vaka sayısı 117 milyon 476 bin 803 ulaşırken virüs bulaşan 92 milyon 993 bin 368 kişi iyileşti. Halen 21 milyon 877 bin 299 hastanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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