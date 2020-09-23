Son dakika haberleri | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 975 bin 541'e yükseldi Bir son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 975 bin 541'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 7887 bin 504'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 975 bin 541'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 7887 bin 504'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 23 milyon 402 bin 708'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 97 bin 937 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 205 bin 471'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 595 bin 335 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 138 bin 159'a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 776 bin 546'ya yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 586 olarak rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 682 bin 267, virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 904 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 458 bin 69'a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 416'ya yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı