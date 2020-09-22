Son dakika haberleri! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 969 bin 362'ye yükseldi Son dakika gelişmesine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 969 bin 362'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 490 bin 311'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 969 bin 362'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 490 bin 311'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 23 milyon 119 bin 419'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 46 bin 219 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 204 bin 506'ya ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 560 bin 83 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 137 bin 350'ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 772 bin 896'ya yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 474 olarak rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 671 bin 468, virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 663 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 458 bin 61'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 338'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı